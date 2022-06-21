العملة الروسية ترتفع أمام الدولار إلى أعلى مستوى منذ منتصف2015 السعودية تعلن عن قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة مع مصر خلال زيارة بن سلمان النجم العالمي ميسي يصنع المعجزات بعيدا عن الملاعب تركيا تحبط المحاولة الأولى لانضمام فنلندا إلى الناتو مشهد مروع لهروب امرأة من الاغتصاب للموت.. جريمة تفطر قلوب اليمنيين الأعلى قيمة تاريخيا .. اعرف حجم التبادل التجاري بين مصر و السعودية عنصر حوثي يقتل والده ويحاول فصل رأسه عن جسده بصنعاء ثاني دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود كيف تمكنت روسيا من مواجهة عقوبات الغرب في 5 محاور صحفي روسي يبيع جائزة نوبل بمزاد علني لصالح أطفال أوكرانيا
ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الثلاثاء، وجرى تداول الدولار دون مستوى 55 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.
وبحلول الساعة 10:12 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 54 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 55.09 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 55 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2015.
وتراجع سعر اليورو بواقع 93 كوبيكا إلى 57.91 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو