دولة عربية تتحرك لزيادة انتاجها من النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا

الإثنين 20 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد إحسان عبد الجبار أسماعيل وزير النفط العراقي، سعي بلاده إلى رفع إنتاجها من النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال 2027، لافتا إلى التزام بلاده بحصتها ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن إسماعيل قوله اليوم (الأحد) إن "العراق يعمل لزيادة إمكانياته لرفع الطاقة النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج ونحن ملتزمون بالوصول إلى انتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل نهاية عام 2027"، مبينا أنه "حاليا لدينا مشاريع قيد الإنجاز في كافة الحقول النفطية وخاصة في محافظة البصرة جنوبي العراق".

وأشار إلى أن "العراق ملتزم بقرارات منظمة أوبك وبسياسة العمل فيها لأن المنتجين يجب أن يوفروا النفط لكافة المستثمرين".

وأوضح أننا نلتزم بحصتنا في (أوبك) ونحقق بحدود 100 بالمئة من هذا الالتزام، مبينا أن "سقف التصدير سيكون لعموم العراق لشهر يونيو 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا وشهر يوليو 3 ملايين و850 ألفا، بما فيها إقليم كردستان لأنه جزء من العراق".

وبحسب تقارير وزارة النفط العراقية، فإن الطاقة الإنتاجية الحالية للنفط الخام في البلاد تبلغ نحو 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا.

ويصدر العراق أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام شهريا.

وتعتمد الموازنة العامة للدولة العراقية على عائدات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95 بالمائة، الأمر الذي يجعل اقتصاد البلاد رهنا بتقلبات سوق النفط العالمي.