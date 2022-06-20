المنتخب السعودي بطلاً لكأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الأولى بتاريخه .. تعرف على قيمة المكافأة

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نجح المنتخب السعودي الأولمبي في التتويج بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب أوزبكستان في المباراة النهائية بهدفين دون رد.
خلال المباراة، غابت الأهداف عن الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين السعودية وأوزبكستان.
وتمكن الأخضر السعودي من افتتاح التسجيل بهدف أول عند الدقيقة “48” مع بداية الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد الغامدي، بعد تسديدة من خارج المنطقة.
وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للمنتخب السعودي في مرمى نظيره الأوزبكي من تسديدة يسارية رائعة؛ وذلك خلال الدقيقة “74”.
يذكر أن حكم المباراة كان ألغى هدفاً للمنتخب الأوزبكي بداعي التسلل في الدقيقة “72”.
وكانت المباراة أُقيمت على ملعب ميلي الوطني في العاصمة الأوزبكية طشقند، ليفوز الأخضر باللقب الأول في مسيرته بعد خسارة نهائي 2014 أمام العراق وخسارة نهائي 2020 أمام كوريا الجنوبية.
كما أعلن وزير الرياضة بتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي ومدربه سعد الشهري.