في أزمة الركود العالمي .. 7طرق للحفاظ على وضعك المالي

الجمعة 17 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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مع تصاعد المخاوف من استمرار الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم في ظل المستويات غير المسبوقة للتضخم، والهبوط الحاد لأسواق المال والأسهم، تحدثت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن 7 طرق للحفاظ على الوضع المالي في فترة الركود العالمي، وفق رؤية خبراء.

فترة الركود العالمي

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن خبراء الأسواق، بأن على الشخص ألا يتخذ خطوات في وضع الركود، لاسيما أن تلك الأوضاع لا تدوم للأبد.

وأوضحت ليندسي بيل، خبيرة الأسواق واستراتيجيات المال في شركة Ally أن متوسط فترة الركود يمكن أن تستمر 11 شهراً، وكان الركود الناجم عن الوباء عام 2020، أقصر ركود على الإطلاق بعدما استمر ثلاثة أشهر فقط.

وبيّنت الصحيفة 7 طرق للحفاظ على الوضع المالي للشخص في فترة الركود المالي للأسواق وهي كالتالي:

1- عدم الخوف من السوق الهابطة

وتقول المعلومات التي أوردها خبراء الأسواق أن متوسط مدة السوق الهابطة منذ عام 1950 حوالي 418 يوماً، وفقاً لأنتوني ساجليمبين استراتيجي الأسواق العالمية الذي قال: “ما عليك سوى تغيير وجهة نظرك قليلاً، والنظر إليها على أنها فرصة إذا كنت مستثمراً طويل الأجل”.

واقترح ساجليمبين التركيز على الشركات التي تتمتع بميزانيات وتدفق نقدي قوي، والمنتجات التي يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها.

2- عدم تحديد توقيت التسوق

يقول الخبراء أن الكثير من الأشخاص يرغبون في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل ما يستثمرونه حتى تتحسن الأمور، معتبرين أن هذا هو تعريف محاولة توقيت التسويق. وتقول الصحيفة الأمريكية: إنه من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج ومتى يمكنك العودة إليه.

من جهته قال مارك هامريك، كبير المحللين الاقتصاديين في بانك ريت دوت كوم: “معظم الناس غير قادرين على ضبط التوقيت في التسويق. حتى وارين بافيت (قطب الأعمال) سيعترف بذلك”.

3- التخلص من الديون بالبطاقة الائتمانية

ونقلت الصحيفة عن مات شولز، كبير محللي الائتمان في LendingTree قوله: “المهمة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان هي سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن. عندما يكون الركود في الطريق وترتفع أسعار الفائدة بسرعة، يكون الأمر أكثر أهمية”.

وذكرت الصحيفة أن إحدى طرق معالجة الديون لمثل هذه الحالات في الولايات المتحدة هي الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد.

4- ادخر المال

أكد الخبراء أن الركود يمكن أن يغير وجهة نظر الأشخاص بسرعة، لذلك يجب ادخار المال لمثل هذه الظروف.

ويوضح مارك هامريك ذلك قائلاً: “بالنسبة للعديد من الناس في الوقت الحالي، فإن مشكلة التضخم تشبه حالة الطوارئ”. وأضاف “إنك لا تريد الاستدانة إذا فقدت وظيفتك أو لأن راتبك لا يواكب التضخم المرتفع تاريخياً”.

5- نسخة لصندوق الطوارئ

توصي الخبيرة كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي لشركة مورنينغ ستار بمعرفة المكان الذي قد تذهب إليه للحصول على أموال إضافية إذا كنت في حاجة إليها عند الضرورة.

وتقول: “يمكن أن يكون خط ائتمان ملكية المنزل منطقياً في هذا السياق، ومن الأفضل الحصول عليه عندما تكون موظفاً وعلى الأرجح مؤهلاً”.

6- السندات فيها قوة

توضح “بنز” أن بأنه عندما تنخفض الأسهم، تعمل السندات على موازنة حيازات الأسهم الخاصة بك. لكن أسعار السندات تضررت كذلك.

وتقول: “إنها عنصر أساسي في المحفظة الاستثمارية، خاصة للأشخاص الذين هم في سن التقاعد أو على وشك التقاعد”.

وتشير أيضاً إلى أنه في فترات الركود السابقة، صمدت السندات بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريباً.

7- العمل الجانبي

يشدد الخبراء على أن هناك عدد قياسي من فرص العمل الشاغرة، حيث بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.6 في المئة. وشهد الاقتصاد مكاسب وظيفية في النقل والتخزين والترفيه والضيافة والتعليم والخدمات الصحية والحكومة، وفقاً لوزارة العمل.

واتفق العديد من خبراء الأسواق على أنه حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسباً للحصول على وظيفة ثانية أو العثور على عمل في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك.

رفع أسعار الفائدة

حاولت البنوك الأمريكية رفع أسعار الفائدة مجدداً إلى أعلى قيمة منذ عقود، في محاولة لوقف التضخم بالبلاد، وحذت العديد من البنوك حول العالم حذو البنك الفيدرالي الأمريكي.

ويوضح الخبراء أن الأسواق من المتوقع أن تشهد خسائر خلال الفترة القادمة لا سيما أسواق الأسهم والعملات المحلية والعملات الرقمية، بسبب سحب السيولة وإيداعها بالبنوك للاستفادة من أسعار الفائدة الجديدة.

و أكد الخبراء أن الوضع الحالي يمكن أن يستمر لعامين، معتبرين أن ذلك بمثابة الفترة الانتقالية من فترة الخسائر والتضخم إلى العودة للوضع الطبيعي من خلال سحب العملات بلا قيمة الموجودة بالأسواق والتي طرحت خلال فترة جائحة كورونا.