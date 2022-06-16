البطولات والأهداف وآخر الأخبار.. كل ما تريد معرفته عن لاعب الزمالك أشرف بن شرقي

الخميس 16 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك الحالي والهلال السعودي والوداد الأسبق، أحد نجوم الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة

ولمع أشرف بن شرقي (27 عاما) مع الفريق الأبيض على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، وفرض نفسه بقوة منذ انضمامه قادما من الهلال

ولا يحظى اللاعب المغربي بنفس البريق على المستوى الدولي، حيث شارك في 13 مباراة فقط بقميص منتخب المغرب

أخبار أشرف بن شرقي

آخر أخبار أشرف بن شرقي خاصة بالجدل الدائر حول مستقبله مع الزمالك، وهل سيجدد عقده مع القلعة البيضاء أم سيرحل في المرحلة المقبلة

ينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية يونيو/ حزيران الحالي، وتكهنت تقارير صحفية عديدة بانتقاله إلى أحد دوريات الخليج

ووسط هذه الأنباء المتواترة، سجل بن أشرف شرقي هدف فوز الزمالك على الداخلية (2-1) ليتأهل فريقه لدور الـ16 لكأس مصر، ويؤكد أنه يركز بصورة أكبر على مباراة القمة ضد الأهلي، يوم 19 يونيو الحالي

راتب أشرف بن شرقي

راتب أشرف بن شرقي السنوي تبلغ قيمته مليون و400 ألف دولار أمريكي، وفقا لتقارير صحفية مصرية

وتشير هذه التقارير إلى أن إدارة الزمالك ترغب في زيادة راتب أشرف بن شرقي بنحو 300 ألف دولار سنويا، لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد

وتتجه النية لدى مسؤولي الزمالك لتجديد عقد أشرف بن شرقي لموسمين إضافيين، ليمتد ارتباطه بالنادي حتى صيف 2024

أفضل مهارات أشرف بن شرقي

تبقى أفضل مهارات أشرف بن شرقي ، هي انطلاقاته الخطيرة في مركز الجناح الأيسر

يجيد اللاعب المغربي مراوغة المدافعين بسلاسة، مستغلا سرعته وخفة حركته كما يتميز أيضا بصناعة الفرص التهديفية لزملائه

وما يحسب لأشرف بن شرقي أيضا هدوءه أمام مرمى المنافسين، وتسجيله للأهداف بلمسة بسيطة ومبدعة

أهداف أشرف بن شرقي

تراجع معدل أهداف أشرف بن شرقي نسبيا هذا الموسم، حيث انخفض مقارنة بالموسمين الماضيين

أهداف أشرف بن شرقي هذا الموسم بلغت 7 أهداف في 24 مباراة بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

وبشكل عام بلغت أهداف أشرف بن شرقي مع الزمالك 37 هدفا خلال 101 مباراة بمختلف البطولات

بطولات أشرف بن شرقي

بطولات أشرف بن شرقي جاءت بـ4 قمصان مختلفة، ومعظمها مع الزمالك خلال آخر 3 سنوات

توج أشرف بن شرقي مع الوداد بثنائية الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا عام 2017، ثم فاز مع الهلال السعودي بلقبي الدوري وكأس السوبر في العام التالي

كما صعد أشرف بن شرقي على منصات التتويج مع الزمالك 4 مرات، بألقاب كأس مصر في 2019 والسوبرين المصري والأفريقي في 2020 والدوري المحلي في 2021

وعلى المستوى الدولي، توج أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب بلقب أمم أفريقيا للمحليين عام 2018