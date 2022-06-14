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الديوان الملكي السعودي يحدد موعد زيارة الرئيس الأميركي الى المملكة

الثلاثاء 14 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلن الديوان الملكي السعودي،اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيزور السعودية في 15 و 16 يوليو القادم، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح أن بايدن سيلقتي الملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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