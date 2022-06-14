العثور على جثة تربوي مقتولًا داخل منزله بتعز واتهامات لزوجته بارتكاب الجريمة

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عثر مواطنون، الإثنين، على جثة معلم تربوي، مقتولا داخل منزله، وسط مدينة تعز(جنوب غرب اليمن).
وذكرت مصادر إعلامية، أن التربوي "خالد عبده علي ناجي"، عثر عليه مقتولا داخل منزله، في ظل ظروف غامضة، وذلك بعد يومين من تعرض أمواله للسرقة، بينها رهونات لأشخاص آخرين كانت في منزله.
وحسب المصادر، فأن التربوي، "خالد عبده ناجي"، وهو أستاذ القرآن الكريم في مدرسة الشعب بتعز، ومدرس تحفيظ القرآن في جامع الشيباني، قد قتل طعنا وهو نائم داخل منزله.
وتضاربت الأنباء حول هوية القاتل، وسط اتهامات لزوجته، التي قالت بعض المصادر إنها كانت تعاني من المس والسحر.
ولم تصدر الأجهزة الأمنية أي توضيح رسمي بخصوص مقتل الأستاذ خالد عبده ناجي، والذي كان أحد الوجاهات الاجتماعية في محافظة تعز.