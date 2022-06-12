شاهد صور ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة أمامه في السماء التقطها مصور سعودي

الأحد 12 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لطالما حلم بلحظة رصد عبور طائرة بالقرب من قرص الشمس أو القمر، وخلال عبوره على الخط السريع في مدينة جدة استطاع المصور والعضو المؤسس لجمعية آفاق لعلوم الفلك، أحمد السفياني، أن يوثق صورة ساحرة للقمر لحظة مرور طائرة أمامه في السماء، وذلك بأحد الأحياء في شرق مدينة جدة، حيث كان القمر في وقت الغروب عند الساعة 3 فجرًا.

وفي حديثه مع "العربية.نت" أشار المصور أحمد السفياني إلى أن التقاط هذه الصورة احتاج للاستعانة ببعض البرامج الفلكية، وبرامج رادارات الطائرات، مضيفًا أن هذه الصورة لاقت إعجاب العديد من رواد وسائل التواصل، حيث إن الفكرة استمد السفياني إلهامها من أحد المصورين الأجانب.

وأضاف أن الصورة قد تم التخطيط لها من فترة إلى حين تم التأكد أنه يمكن أخذ هذه اللقطة التي لم تستغرق سوى ثوانٍ معدودة.

وأشار إلى أن معرفته بعلم الفلك مكنته من اختيار الوقت واللحظة المناسبة للتصوير إلى أن تمكن من أخذ اللقطة التي كان يفكر بها.

وأضاف أنه هاو ومحب للتصوير، وعضو مؤسس لجمعية آفاق الفلك، ويحب أن يرصد أهم المعالم الفلكية الجذابة، وحاصل على جوائز محلية ودولية لتميزه باللقطات المؤثرة والغريبة المرتبطة بالفلك.