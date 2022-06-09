طائرة مجهولة تخترق المجال الجوي لأربع دول أوروبية سيناتور أمريكي: سعر البنزين مرتفع لدرجة أن شراء الكوكايين أرخص الرئيس الأمريكي ”جو بايدن“ يعلن نشر قوات أمريكية في اليمن سلطات شبوة تعلن تدشين نشاط أعمال مطار عتق الدولي عقب وصول المبعوث الأممي صنعاء.. الحوثيون يلوحون بمقترحهم الأحادي بشأن تعز الرئيس ”رشاد العليمي“ يصل البحرين في ثاني محطات جولته الخارجية لحشد الدعم الاقتصادي لليمن العراق يكشف عن تقدم بالمفاوضات السعودية الإيرانية مقتل طفلين شقيقين بانفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين بتعز الريال اليمني يواصل الانهيار في مناطق ”الشرعية“ والسعودي يقترب من الـ300 (تعرف على أسعار الصرف في تداولات اليوم) أرقام مهولة.. تقرير يكشف حجم الدمار الذي طال قطاع الاتصالات بسبب الحرب في اليمن
قال السيناتور الأمريكي، جون كينيدي، إنه في ولاية لويزيانا صار البنزين مكلفا للغاية، لدرجة أن شراء الكوكايين أصبح أقل كلفة.
وانتقد ممثل المعارضة الجمهورية عبر شبكة "فوكس"، الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم قدرته على التأقلم مع ارتفاع أسعار الوقود الذي يقوم بتحديث الارتفاعات القياسية التاريخية بشكل شبه يومي.
وقال كينيدي: "في ولايتي، سعر البنزين مرتفع للغاية لدرجة أنه سيكون أرخص شراء الكوكايين والركض في كل مكان".
وتعد أسعار البنزين في لويزيانا، مركز صناعة تكرير النفط الأمريكية، من أرخص الأسعار في الولايات المتحدة. ويوم الأربعاء، بلغ سعره في الولاية 4.495 دولارا للغالون (3.785 لترا) مقابل المتوسط الوطني البالغ 4.955 دولارا.