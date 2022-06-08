مبعوث كويتي خاص الى اليمن لهذه المهمة منتخب اليمن يحصد أول نقطة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وفلسطين تتصدر المجموعة طبيبة روسية تكشف لأول مرة علامات بسيطة لأعراض المبكرة للسرطان القاتل في الأمعاء كيف قادت السعودية اجتماع أوبك بلس إلى بر الأمان في 15 دقيقة أغلى صفقة في 2022.. ريال مدريد يخطف موهبة فرنسا من ليفربول للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أمريكا تباهى بها بوتن.. تفاصيل صواريخ بوك إم 3 الأخطر في حرب أوكرانيا الكهرباء تصل السماء.. العالم على موعد مع طائرة ثورية تحذيرات مهمة وعاجلة من عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتس آب آبل تكشف عن أقوى حواسبها المحمولة والمجهز ببطارية تعمل 20 ساعة
أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح، انه سيسمي مبعوثا خاصا به لليمن لادارة كافة اشكال الدعم المقبلة بموجب التوجيهات السامية من صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية.
وقال الوزير احمد الصباح، "ان الدعم الكويتي لليمن خلال المرحلة المقبلة بدأ الآن، وان نتائج ملموسة سيشهدها البلد الشقيق في القريب العاجل"،وفق وكالة سبأ الحكومية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية مع الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، المرافق للرئيس رشاد العليمي الذي يزور الكويت حاليا.