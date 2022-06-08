مبعوث كويتي خاص الى اليمن لهذه المهمة

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح، انه سيسمي مبعوثا خاصا به لليمن لادارة كافة اشكال الدعم المقبلة بموجب التوجيهات السامية من صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية.

وقال الوزير احمد الصباح، "ان الدعم الكويتي لليمن خلال المرحلة المقبلة بدأ الآن، وان نتائج ملموسة سيشهدها البلد الشقيق في القريب العاجل"،وفق وكالة سبأ الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية مع الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، المرافق للرئيس رشاد العليمي الذي يزور الكويت حاليا.