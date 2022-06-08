آخر الاخبار

مبعوث كويتي خاص الى اليمن لهذه المهمة منتخب اليمن يحصد أول نقطة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 وفلسطين تتصدر المجموعة طبيبة روسية تكشف لأول مرة علامات بسيطة لأعراض المبكرة للسرطان القاتل في الأمعاء كيف قادت السعودية اجتماع أوبك بلس إلى بر الأمان في 15 دقيقة أغلى صفقة في 2022.. ريال مدريد يخطف موهبة فرنسا من ليفربول للمرة الأولى.. ناسا تطلق صواريخ من خارج أمريكا تباهى بها بوتن.. تفاصيل صواريخ بوك إم 3 الأخطر في حرب أوكرانيا الكهرباء تصل السماء.. العالم على موعد مع طائرة ثورية تحذيرات مهمة وعاجلة من عملية احتيال جديدة مكلفة تستهدف تطبيق واتس آب آبل تكشف عن أقوى حواسبها المحمولة والمجهز ببطارية تعمل 20 ساعة

مبعوث كويتي خاص الى اليمن لهذه المهمة

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 366

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح، انه سيسمي مبعوثا خاصا به لليمن لادارة كافة اشكال الدعم المقبلة بموجب التوجيهات السامية من صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية.

وقال الوزير احمد الصباح، "ان الدعم الكويتي لليمن خلال المرحلة المقبلة بدأ الآن، وان نتائج ملموسة سيشهدها البلد الشقيق في القريب العاجل"،وفق وكالة سبأ الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية مع الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، المرافق للرئيس رشاد العليمي الذي يزور الكويت حاليا.

إقراء أيضاً
رحلات الهدنة من مطار صنعاء ليست للجميع
مأرب..إجراءات لإعادة مليون و200 ألف نازح إلى كشوف الاستجابة الإنسانية
الحوثيون ارتكبوا ثلثيها.. 35 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن
صندوق النقد الدولي متفائل باستقرار الاقتصاد اليمني
السعودية تقدم ”تنازلات صعبة“.. الولايات المتحدة تزف البشرى بخصوص المحادثات ”السعو
الكويت تعلن تسمية مبعوث لها الى اليمن لإدارة الدعم خلال الفترة المقبلة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس