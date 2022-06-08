تعادل بطعم الهزيمة بين ألمانيا وإنجلترا

الأربعاء 08 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ساد التعادل مباراة المنتخبين الألماني والإنجليزي (1-1) التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وضع لاعب خط الوسط الألماني جوناس هوفمان "المانشافت" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 51، ورد المهاجم الإنجليزي هاري كين بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وحصد منتخب ألمانيا النقطة الثانية له في النسخة الحالية للدوري، ويحتل في المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، بينما حصدت إنجلترا أول نقطة لها وتقبع في قاع الترتيب.

بينما يتصدر المنتخب الإيطالي قائمة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على وصيفه الهنغاري (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء أيضا، على استاد "دينو مانوتزي" بمدينة تشيزينا الإيطالية.