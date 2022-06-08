تعادل بطعم الهزيمة بين ألمانيا وإنجلترا أسوأ فتكاً من كورونا ..الصحة العالمية تكشف عن جائحة حقيقة قادمة تهدد حياة الملايين من سكان العالم مأرب..إجراءات لإعادة مليون و200 ألف نازح إلى كشوف الاستجابة الإنسانية بيان من الخزانة الأمريكية حول تحديات اقتصادية غير مسبوقة موجة حر شديدة بطريقها للشرق الأوسط وصيف ملتهب يهدد بلدان عربية أمريكا: إيران أفشلت إحياء الاتفاق النووي بطلبها رفع العقوبات الحوثيون ارتكبوا ثلثيها.. 35 ألف انتهاك بحق أطفال اليمن صندوق النقد الدولي متفائل باستقرار الاقتصاد اليمني السعودية تقدم ”تنازلات صعبة“.. الولايات المتحدة تزف البشرى بخصوص المحادثات ”السعودية-الإيرانية“ بشأن اليمن الكويت تعلن تسمية مبعوث لها الى اليمن لإدارة الدعم خلال الفترة المقبلة
ساد التعادل مباراة المنتخبين الألماني والإنجليزي (1-1) التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
وضع لاعب خط الوسط الألماني جوناس هوفمان "المانشافت" في المقدمة بهدف سجله عند الدقيقة 51، ورد المهاجم الإنجليزي هاري كين بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.
وحصد منتخب ألمانيا النقطة الثانية له في النسخة الحالية للدوري، ويحتل في المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، بينما حصدت إنجلترا أول نقطة لها وتقبع في قاع الترتيب.
بينما يتصدر المنتخب الإيطالي قائمة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على وصيفه الهنغاري (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء أيضا، على استاد "دينو مانوتزي" بمدينة تشيزينا الإيطالية.