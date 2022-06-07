مدرب منتخب الناشئين واتحاد غرب آسيا يحسمان الجدل حول مشاركة المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا المقبلة

الثلاثاء 07 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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حسم مدرب منتخب اليمن للناشئين الجدل الذي حصل حول مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا التي تنطلق في الأردن خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 30 يونيو.

وقال قيس محمد صالح في منشور اطلع عليه محرر مأرب برس على صفحته الشخصية في فيسبوك، ان المنتخب سيشارك في البطولة.

هذا التصريح جاء بعد اعلان اتحاد غرب اسيا اعتذار الاتحاد اليمني عن المشاركة في البطولة، دون معرفة الأسباب.

وفيما لم يصدر عن اتحاد كرة القدم اليمني اي توضيح قالت بعض مصادرنا ان سوء فهم حصل في تراسلات الاتحادين اليمني والآسيوي، لكن الاتحاد غرب اسيا خرج ببيان جديد، اعلن فيه عدول الاتحاد اليمني عن قرار عدم المشاركة في البطولة.

وقال اتحاد غرب آسيا على موقعه الالكتروني، ان بطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للناشئين لكرة القدم التي يستضيفها الاتحاد الأردني بمدينة العقبة من ٢١ إلى ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٢٢،عادت لتقام بمشاركة ٨ منتخبات.

وقرر الاتحاد اليمني بشكل رسمي العدول عن قراره السابق، بعدم المشاركة في البطولة التي ستشهد بذلك تواجد المنتخب المتوج بلقب النسخة الثامنة التي أقيمت في السعودية نهاية عام ٢٠٢١،وفق الموقع.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن حلول منتخبات الأردن والعراق واليمن وعمان ضمن المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان وفلسطين وسوريا والكويت.

وتفتتح البطولة يوم ٢١ حزيران عبر مباراتين بين العراق واليمن عند الساعة السادسة مساءً، ثم الأردن وعُمان عند التاسعة مساءً، وفي اليوم الذي يليه مباشرة يلتقي بالتوقيتين ذاتهما فلسطين وسوريا، لبنان والكويت، ثم يلعب يوم ٢٣ حزيران عمان والعراق، اليمن والأردن.

وتتواصل المباريات يوم ٢٤ حزيران بمواجهتين بين الكويت وفلسطين، سوريا ولبنان، وعقب ذلك بيوم يلعب اليمن وعمان، الأردن والعراق، وأخيراً في اختتام دور المجموعات يوم ٢٦ حزيران يتقابل سوريا والكويت، لبنان وفلسطين.

ويشهد يوم ٢٨ حزيران إقامة مباراتي الدور قبل النهائي بين بطل المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية، وبين بطل المجموعة الثانية مع وصيف الأولى، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام ٣٠ حزيران.

وكانت النسخة الثامنة من بطولة الناشئين أقيمت في السعودية في نهاية عام ٢٠٢١ شهدت وقتها فوز المنتخب اليمني باللقب على حساب صاحب الضيافة.