البيت الأبيض يتحدث عن 4 دول عربية كان لها دور حيوي ومركزي في تحقيق الهدنة باليمن

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال البيت الأبيض، مساء الخميس، بان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان لهما دور حيوي في تحقيق الهدنة باليمن.

ورحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، بإعلان استمرار الهدنة في اليمن.

وقال في بيان صحفي نشره البيت الأبيض اليوم: "إنه بفضل الهدنة التي تم التوصل إليها في أبريل كانت الشهرين الماضيين في اليمن من أكثر الفترات هدوءًا منذ بدء الحرب".

وأضاف: هذه الهدنة لم تكن لتتحقق لولا الدبلوماسية التعاونية من جميع أنحاء المنطقة، حيث أظهرت المملكة العربية السعودية قيادة شجاعة من خلال اتخاذ مبادرات في وقت مبكر لتأييد وتنفيذ شروط الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، كما قامت عُمان بدور مركزي في استضافة الحوار وتسهيله، وفتحت مصر والأردن مطاريهما أمام الرحلات الجوية من اليمن خلال الشهر الماضي، مما أسهم في عملية الهدنة.

وأكد أهمية العمل لجعل الهدنة دائمة، حاثاً جميع الأطراف على التحرك بسرعة نحو عملية سلام شاملة.

وشدد على أن بلاده ستظل منخرطة في هذه العملية خلال الأسابيع والأشهر القادمة، مشيراً إلى أنه بينما تواصل بلاده دعم الدبلوماسية الإقليمية لتهدئة التوترات حيثما كان ذلك ممكنًا في منطقة الشرق الأوسط، تركز بلاده أيضًا بشكل مكثف على ردع التهديدات لأصدقائها وشركائها.