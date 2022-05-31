السعودية تتعهد باستمرار الدعم العسكري لقوات الشرعية حتى دحر الانقلاب الحوثي

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد قائد قوات الدعم والاسناد السعودي اللواء الركن يوسف الشهراني، استمرار المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم والإسناد اللوجستي والعملياتي للقوات المسلحة اليمنية والوقوف مع الشعب اليمني وقيادته حتى تحقيق الأهداف المنشودة في استعادة استقرار اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الموقف العسكري الميداني في ظل التطورات الجارية واستمرار خروقات مليشيات الحوثي المتمردة للهدنة الأممية ومواصلة اعتداءاتها وتحشيداتها في مختلف الجبهات.

وتناول اللقاء، آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وسبل تطوير الدعم اللوجستي والعملياتي والمعلوماتي الذي تقدمه قوات التحالف للجيش والمقاومة بمختلف تكويناتها وتشكيلاتها في سبيل استكمال المعركة ضد مليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني واستعادة أمن واستقرار اليمن.

من جهته أشاد الوزير المقدشي، بجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، الداعمة لليمن وقيادته وجيشه ومقاومته في كل مختلف المجالات.

وأشار الفريق المقدشي، إلى أن الدعم المقدم من الأشقاء في التحالف يمثل العامل الأساسي في تعزيز قدرات القوات المسلحة على المستوى الميداني ورفع كفاءتها القتالية والتدريبية ورفدها بالخبرات والامكانات التي تساهم في اعادة بناء المؤسسة العسكرية والحفاظ على وحدتها وتماسكها وتوجيه المجهود نحو المعركة الأساسية ضد المشروع الحوثي الإيراني، وتطوير الشراكة في محاربة الإرهاب والتصدي للمخططات التي تستهدف الأمن القومي العربي وأمن الملاحة الدولية.