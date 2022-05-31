إيران تكشف عن آخر مستجدات مفاوضاتها مع السعودية ومستقبل موسم الحج الوزير ”قاسم بحيبح“ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مباحثات أمريكية سعودية بشأن المستجدات في المنطقة بينها اليمن الحوثيون يقصفون بطائرتين مسيّرتين منزلا شمالي مأرب أسعار النفط ترتفع مع تخفيف الصين قيود كورونا مفاجئات طال انتظارها.... هاتف أندرويد الجديد مصفح بكاميرات ليلية وبطارية كبيرة يكتسح الأسواق العالمية بينهم علماء ذرّة.. تعرّف على أبرز اغتيالات العلماء والمسؤولين في إيران منذ 2010 مصدر في الوفد الحكومي ينفي ل "مأرب برس" التوصل الى إتفاق فتح المنفذ الشرقي الانتهاء من إعداد مسودة قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته الرئيس ”العليمي“ يحث ”غروندبرغ“ على دفع المليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة و ”بن مبارك“ يخاطبه: ”عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة يهدد استمرارها“
قفزت أسعار النفط فوق 121 دولارا للبرميل الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في شهرين، مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19، وبدعم من توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية لحظر واردات النفط الروسي.
وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة عامة.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تموز/ يوليو، التي ينقضي تداولها غدا الثلاثاء، جلسة التداول مرتفعة 2.24 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 121.67 دولارا للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.10 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 117.17 دولارا للبرميل، موسعة مكاسبها التي سجلتها الأسبوع الماضي.
وقال محللون في "كوميرتس بنك" في مذكرة إلى العملاء: "أحد الأسباب التي يشار إليها في هذا هو الرفع الوشيك لقيود فيروس كورونا في شنغهاي، وهو ما يثير آمالا بأن الطلب على النفط سينتعش مجددا في الصين