أسعار النفط ترتفع مع تخفيف الصين قيود كورونا

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قفزت أسعار النفط فوق 121 دولارا للبرميل الاثنين، مسجلة أعلى مستوى في شهرين، مع تخفيف الصين قيود كوفيد-19، وبدعم من توقعات بأن الاتحاد الأوروبي سيتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاقية لحظر واردات النفط الروسي.

وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة عامة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم تموز/ يوليو، التي ينقضي تداولها غدا الثلاثاء، جلسة التداول مرتفعة 2.24 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 121.67 دولارا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.10 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 117.17 دولارا للبرميل، موسعة مكاسبها التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وقال محللون في "كوميرتس بنك" في مذكرة إلى العملاء: "أحد الأسباب التي يشار إليها في هذا هو الرفع الوشيك لقيود فيروس كورونا في شنغهاي، وهو ما يثير آمالا بأن الطلب على النفط سينتعش مجددا في الصين