خبير في الشأن اليمني يكشف عن تفاصيل حاجة اليمن لخبرات مصر من أجل التنمية

الأحد 29 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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كشف الدكتور سيد على رضوان خبير الشئون اليمنية، تفاصيل لقائه مع الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وأضاف سيد على خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لمس تقدير «العليمي» لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يؤكد أن ما يحدث في مصر يشعر به الأشقاء بالخارج.

وتابع خبير الشئون اليمنية، أن مدينة عدن تعاني من نقص الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تعاني فيه أيضا من ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك حاجتها إلى العديد من المشروعات التي يمكن أن يكون لمصر دور في إنشائها من أجل تنمية اليمن.

وأردف سيد على، أن الدكتور رشاد محمد العليمي يمكن أن يحقق نجاحا في الفترة المقبلة والشعب اليميني يضع أمله الوحيد في القيادة السياسية الحالية، مشيرًا إلى أن عبور اليمن إلى بر الأمان هو مطلب كل يمني