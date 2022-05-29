وزير الدفاع يقدم للحكومة احتياجات القوات المسلحة وتوجيهات برفع الجاهزية وتوفير كل الإمكانيات خبير في الشأن اليمني يكشف عن تفاصيل حاجة اليمن لخبرات مصر من أجل التنمية الخارجية اليمنية تطالب الحكومة الروسية بوضع حد للمليشيات الحوثية وسياساتها العنصرية اول توجيهات من المجلس الرئاسي للنائب العام الجديد أحدهم لاعب مثل منتخب انجلترا.. لاعبون في الخارج يلتحقون بمعسكر المنتخب اليمني الأول «صور» وفد ايراني سيزور السعودية لهذه المهمة رغم التتويج بدوري أبطال أوروبا.. جماهير ريال مدريد تتلقى خبرا محزنا الكشف عن دول أوروبية جديدة مستعدة للاستجابة لمطالب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل غليان وقمع وأزمة اقتصادية.. السودان يقترب من لحظة حاسمة أخطر 3 أطعمة على صحة القلب وقد تكون قاتلة
كشف الدكتور سيد على رضوان خبير الشئون اليمنية، تفاصيل لقائه مع الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وأضاف سيد على خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لمس تقدير «العليمي» لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يؤكد أن ما يحدث في مصر يشعر به الأشقاء بالخارج.
وتابع خبير الشئون اليمنية، أن مدينة عدن تعاني من نقص الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تعاني فيه أيضا من ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك حاجتها إلى العديد من المشروعات التي يمكن أن يكون لمصر دور في إنشائها من أجل تنمية اليمن.
وأردف سيد على، أن الدكتور رشاد محمد العليمي يمكن أن يحقق نجاحا في الفترة المقبلة والشعب اليميني يضع أمله الوحيد في القيادة السياسية الحالية، مشيرًا إلى أن عبور اليمن إلى بر الأمان هو مطلب كل يمني