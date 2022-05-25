اغتيال قيادي حوثي مقرب من زعيم الميليشيا وسط العاصمة صنعاء

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لقي قيادي حوثي بارز مقرب من زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي، مصرعه في ظروف غامضة بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت مصادر أمنية إن القيادي الحوثي المدعو علي المرتضى عُثر على جثته مذبوحًا في منزله بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وأضافت المصادر أن القيادي المرتضى كان يعمل في الجهاز الأمني المرتبط مباشرة بزعيم الميليشيا الحوثية.
وأشارت المصادر إلى أن ظروف مقتل القيادي الحوثي غامضة، وتندرج ضمن صراع الأجنحة في صفوف الميليشيا.
وشهدت الفترة الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيا الحوثية عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبقتها عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات الحوثية ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيا.
وتزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيا الحوثي، وبدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الاموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.