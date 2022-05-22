أول قرارات محمد بن زايد الإطاحة بعدد من المسؤولين وتغيير المنظومة التعليمية

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الإمارات إجراء أول تعديل وزاري في عهد رئيس البلاد، محمد بن زايد آل نهيان، شمل تعيين وزير جديد للتعليم ووزيري دولة، بهدف إجراء "تغيير هيكلي" بالمنظومة التعليمية.

وأعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إجراء "تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة، بمباركة رئيس البلاد، وبعد التشاور معه"،

وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. وشمل التغيير إجراء تعديل وزاري شمل تعيين أحمد الفلاسي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من حسين الحمادي، وسارة الأميرة وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا بدلا من جميلة المهيري، وتعيين سارة المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الفلاسي والمهيري، بمراجعة كافة السياسيات والتشريعات التعليمية، ووضع خطة متكاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية. وهذا أول تعديل وزاري جزئي بعد نحو أسبوع من انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، في 14 أيار/ مايو بالإجماع، محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للبلاد، غداة وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد. وكانت سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا منذ أيلول/ سبتمبر 2021، وأحمد الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال منذ تموز/ يوليو 2020، وسارة المسلم، رئيس دائرة التعليم بأبو ظبي منذ كانون الثاني/ يناير 2019، قبل التعديل المعلن اليوم، وفق إعلام محلي.