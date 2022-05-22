مفاجئات جديدة يكشف عنها تطبيق وتس اب لمستخدميه

الأحد 22 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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يعد تطبيق واتس اب أحد تطبيقات المراسلة الفورية، ويمكنك فتح حسابك على تطبيق واتس اب من خلال متصفح الويب الخاص بك على جهاز الكمبيوتر واللاب توب، للتسهيل من الوصول إلى معظم ميزات نظام المراسلة الفورية.

وقد أوضح موقع “gadgetsnow” أن هناك اختصارات واتس اب ويب تجعل استخدام التطبيق بتلك الطريقة أكثر سهولة، ولعل ما يميز تلك الاختصارات هو أنه يتم تفعيلها بدون استخدام الماوس،

وخلال السطور القادمة سنستعرض معا اختصارات لوحة مفاتيح التي ستساعد على استخدام واتس اب خلال المتصفح، وتلك الاختصارات هي: لتثبيت الدردشة: اضغط على الأزرار التالية بلوحة المفاتيح على جهاز الكمبيوتر الخاص بك: Ctrl + Alt + Shift + P. في حالة رغبت في أرشفة الدردشة: اضغط على اختصار لوحة المفاتيح التالي Ctrl + Alt + Shift + E..

إذا أردت كتم صوت الاشعارت: اضغط على المفاتيح التالية: Ctrl + Alt + Shift + M. في حالة البحث في الدردشة عن جملة معينة: اضغط على الاختصار التالي: Ctrl + Alt + Shift + F.

. إذا رغبت في حذف دردشة معينة: كل ما عليك هو الضغط على الاختصار الآتي: Ctrl + Alt + Backspace.

. إذا أردت الوصول إلى ملفك الشخصي للتحقق من المعلومات: اضغط على ازرار لوحة المفاتيح التالية معا: Ctrl + Alt + P. إذا رغبت في إنشاء مجموعة جديدة: اضغط على المفاتيح التالية: Ctrl + Alt + Shift + N. إذا رغبت في وضع علامة كغير مقروءة: اضغط على الازرار الاتية: Ctrl + Alt + Shift + U.