رئيس حزب الإصلاح بمحافظة مأرب يصدر ‏قرار تكليف في دوائر المكتب التنفيذي

الجمعة 20 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مارب برس - خاص

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أصدر رئيس المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة مأرب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف، أمس ، قرار تكليف لعدد من القيادات لرئاسة عدة دوائر في المكتب التنفيذي بالمحافظة.

وجاء قرار التكليف استنادا إلى النظام الأساسي للتجمع اليمني للإصلاح، وإلى اللائحة الداخلية والصلاحيات الممنوحة لرؤساء المكاتب التنفيذية ولما تقتضيه المصلحة العامة..

ونصت المادة (١) من القرار بتكلف الأخوة الآتية أسماءهم رؤساء بالدوائر كل قرين اسمه: ‏عبدالله أحمد القبيسي، أمينا للمكتب التنفيذي

عبدالحق قائد سعيد الشجاع - رئيسا لدائرة التوجيه والإرشاد

عبدالعزيز عبدربه قاسم الشدادي - رئيسا لدائرة السلطة المحلية

محمد مارش محمد قائد - رئيسا لدائرة التعليم ‏

عبدالعزيز محمد دركم - رئيسا للدائرة المالية

علي محمد عبدالله أخواجه - رئيسا لدائرة التخطيط

الوعيلي علي الأغبس - رئيسا لدائرة المنظمات والنقابات

عبدالله حسين حميضة - نائبا لرئيس دائرة التنظيم والتأهيل

‏ونصت المادة (٢) بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وتعميمه على جميع الدوائر والوحدات التنظيمية.