تدخل جديد من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ كارثة صافر

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قال الاتحاد الأوروبي انه سيقوم 3 مليون يورو لدعم الخطة المنسقة للأمم المتحدة لمعالجة التهديد البيئي الذي يشكله خزان صافر العائم في البحر الأحمر.

خزان صافر العائم هو ناقلة ضخمة راسية قبالة ساحل اليمن، تحمل تقريبا 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. ثمة خطر وشيك يحدق بالخزان يتمثل في تسريب النفط أو الانفجار، ما سيخلق كارثة إنسانية واقتصادية وبيئية في اليمن والبحر الأحمر، مع آثار دائمة تمتد عبر المنطقة. كما يمكن أن يتسبب في تعطيل كبير لحركة التجارة البحرية العالمية التي تمر عبر باب المندب.

وقال الممثل الأعلى/ نائب الرئيس جوزيب بوريل: "إن الجهود الجماعية المبذولة من أجل خزان صافر تعطي سببا آخر للأمل في أن أطراف النزاع يمكنها أن تلتقي معا، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإيجاد حلول للتحديات الكثيرة التي يواجهها اليمن..

يمثل انقاذ هذ الخزان مثالا جيدا على التعاون الدولي لمنع كارثة كبيرة من شأنها التأثير على معيشة ملايين اليمنيين والصيادين والمشغلين السياحيين في منطقة البحر الأحمر يأتي تمويل الاتحاد الأوروبي من بند الاستجابة في "آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي" التي تديره "هيئة آليات السياسة الخارجية"،

وتم الإعلان عن ذلك التمويل في فعالية إعلان التعهدات التي شارك في استضافتها كل من مملكة هولندا والأمم المتحدة في 11 مايو. كما قدم الاتحاد الأوروبي التصوير عبر الأقمار الصناعية لمدة شهر من خلال الهيئة الأوروبية لمراقبة النفط عبر الأقمار الصناعية (شبكة بحار نظيفة) التي تديرها الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية.