فرع شركة غوغل في روسيا يعلن الإفلاس محلل أمريكي: بايدن قدم خدمة لروسيا بتخليصها من فخ الاقتصاد ستغادر المجموعات بصمت.. واتساب يخلّصك من الإحراج! فرانكفورت يهزم رينجرز ويتوج بالدوري الاوروبي تتعلق بالهدنة وعملية السلام..وزير الخارجية يُسلم أمين عام الأمم المتحدة رسالة خطية من الرئيس العليمي روسيا : الرّد على انضمام فنلندا إلى الناتو سيكون مفاجأة زوجة أمير قطر تخطف الأضواء من زوجها في أول ظهور رسمي لها خارج البلاد وتشغل الرأي العام قرار روسي مفاجىء بشأن الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها مليشيات الحوثي ترتكب جريمة قتل بشعة وصادمة داخل أحد المساجد أثناء الصلاة.. تفاصيل مروعة روسيا تكشف عن سلاح فتاك يعمل بالليزر يدمر أهدافه حتى في الفضاء الخارجي
يعتزم الفرع الروسي لشركة "غوغل" التقدم إلى محكمة التحكيم بطلب للاعتراف بإفلاسها، وجاء ذلك بحسب ما نشرته الشركة اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان صدر عن الفرع الروسي لشركة "غوغل" اليوم، إن "الشركة تتوقع إفلاسها واستحالة الوفاء بالتزاماتها المالية اعتبارا من 22 مارس 2022".
وفي الوقت الحالي، فرضت المحكمة الروسية على شركة "غوغل" غرامة مبيعات تجاوزت 7.2 مليار روبل بناء على مطالبات من هيئة الرقابة "روسكومنادزور"، والتي كان على الشركة سدادها قبل 19 مارس 2022. وفي مايو الماضي، تم فتح قضية جديدة ضد "غوغل".
كما تم تغريم شركة "غوغل" أكثر من مرة من قبل المحكمة الروسية لعدم حذف محتوى محظور في روسيا على مواقعها، بما في ذلك على "يوتيوب