تتعلق بالهدنة وعملية السلام..وزير الخارجية يُسلم أمين عام الأمم المتحدة رسالة خطية من الرئيس العليمي

الخميس 19 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك اليوم الاربعاء رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جددت التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح الهدنة ورفع المعاناة عن كافة اليمنيين.

وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال لقائه اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن رسالة رئيس المجلس الرئاسي تطالب الأمم المتحدة بممارسة كافة الضغوط لاستكمال تنفيذ كافة بنود الاتفاق وعلى رأسها رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر والطرق وتسهيل انتقال المواطنين، وكذا تخصيص رسوم الشحنات النفطية الواردة لميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين.

كما استعرض بن مبارك، الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ التزاماتها وإنجاح اتفاق الهدنة .. موضحاً أنه بالمقابل مازالت المليشيات الحوثية تتنصل وتتهرب من الإيفاء بالتزاماتها وهو ما يُنذر بزعزعة هذا الاتفاق .. مشددا على أهمية ممارسة الأمم المتحدة الضغوط الكافية على الحوثيين لتنفيذ الجزء المتعلق برفع الحصار عن تعز.

وعلى صعيد آخر، سلط بن مبارك، الضوء على المأساة الإنسانية التي خلفتها وما زالت تخلفها ملايين الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها المليشيات الحوثية في مختلف أرجاء اليمن .. موضحاً أن ضحايا هذه الألغام بشكل رئيسي ووحيد هم المواطنين وخاصة من النساء والأطفال الذين يدفعون ثمن عدم اكتراث هذه الميلشيات بحياة المدنيين ولا بمستقبل اليمن .. مشدداَ على أهمية ممارسة الضغوط على هذه المليشيات لوقف صناعة وزراعة الألغام، وتسليم خرائط حقول الألغام والتوقف عن زراعة المزيد منها، والعمل على اخضاع كافة من يقف وراء زراعة هذه الألغام للمسؤولية وتحميلهم عواقب ما اقترفوه من جرائم.

من جانبه أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره للجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في سبيل إنجاح اتفاق الهدنة .. مجددا تأكيده على التزام الأمم المتحدة بالدفع نحو تنفيذ كامل بنود الاتفاق بما في ذلك فتح الطرق ورفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين في محافظة تعز .. مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كافة الجهود لاستمرار نجاح الهدنة وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن حسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية.

حضر اللقاء السفير عبدالله السعدي المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة.