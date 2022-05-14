في مجلس الأمن.. واشنطن تتحدث عن غياب أدلة على تورطها في أنشطة بيولوجية في أوكرانيا وموسكو ترد البنتاغون يكشف عن أول اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي منذ بدء الحرب في أوكرانيا رونالدو يكشف عن مصيره في رسالة موجهة لمدرب مانشستر يونايتد الجديد تفاصيل وساطة سعودية طال انتظارها بين المغرب والجزائر لقاء هام بين الرئيس الأمريكي وزعيم عربي في البيت الأبيض و 5 ملفات بينها حرب اليمن على الطاولة الاتحاد الأوروبي يتحدث عن صفحة جديدة في التاريخ السياسي لليمن تُكتب الآن الفنان المصري الكبير عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح ميسي أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.. هؤلاء خلفه هل من السهل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو؟ شارك في إعدادها «حزب الله»..الحوثي يدشن الموسم السنوي لتجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم بأفكار التطرف
ردت روسيا بشدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، على إعلان الولايات المتحدة أن الوثائق التي نشرتها موسكو لا تثبت تورط البنتاغون في أنشطة بيولوجية في أوكرانيا.
وصرح نائب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد اليوم الجمعة بطلب من موسكو، بأن "الوثائق التي وزعتها موسكو لا تثبت صحة ادعاءاتها".
وقال ميلز إن روسيا نشرت هذه الوثائق "في محاولة لصرف الأنظار عن أعمال العنف التي ترتكبها في أوكرانيا".
وردا على هذا الكلام خاطب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، نظيره الأمريكي بالقول: "لقد نشرنا بضعة مئات الوثائق، وهي تضم معلومات دقيقة وأسماء شركات وأشخاص.
إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأدلة ليست كافية، ما هي الأدلة الكافية بالنسبة لكم؟".
وتابع: "نطلب منكم توضيحات، ولن نترك هذا الموضوع كما هو، ومحاولاتكم لتحويل شكوانا وأسئلتنا الموجهة إليكم إلى أحاديث فارغة عن "الدعاية الروسية" لن تمر، وسوف تضطرون إلى تقديم توضيحات مفصلة بشأن الأنشطة الإجرامية التي تمارسونها في أوكرانيا".
ويأتي ذلك بعد أن أطلع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن خلال اجتماع اليوم على بعض الحقائق التي أعلنت موسكو أنها اكتشفتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهي تؤكد ممارسة الولايات المتحدة أنشطة بيولوجية عسكرية خطيرة ومثيرة للجدل في أوكرانيا.
وأكد نيبينزيا أن روسيا تعتزم تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية بغية فتح تحقيق دولي في هذا الشأن