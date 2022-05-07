أوّل تعليق من السيسي على هجوم سيناء ومقتل 11 فرداً من الجيش المصري

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنَّ “العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب”.
وأضاف في تدوينة على تويتر: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.
وتابع الرئيس المصري: “أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب”.
وأردف القول: “أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها”.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، بالإضافة إلى إصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوماً شرق قناة السويس.
وأفاد الجيش بأن القوات أحبطت هجوماً إرهابياً على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.