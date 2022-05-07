هل ينفجر الوضع عسكريا.... طائرات حربية صينية في سماء تايوان أول رد رسمي من "الفيفا" لحسم الجدل بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون تركيا تعلن نجاح منظومة الدفاع غوك دنيز في اختبارات الإطلاق لأول مرة.. مجلس الأمن الدولي يجمع على بيان حول أوكرانيا أفراح «هستيرية» في مدريد... وحسرة في مانشستر سيتي هل يمكن أن تستخدم روسيا أسلحة نووية في حرب أوكرانيا..وكيف يمكن ان يرد الغرب؟ مجلس الشيوخ الأميركي يوجه ضربة موجعة لـ«طهران» بشأن الاتفاق النووي ومليشيات الحرس الثوري أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة بعدن معلومات استخباراتية: ثلاث دول ستتقاسم أراضي أوكرانيا بعد الحرب..روسيا بالشرق ودولتان مفاجئتان ! خمسة أسرار صحية تساعد على إطالة عمر الرجال والنساء
تلقى الاتحاد الجزائري الجمعة أول رد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص إعادة مواجهة الكاميرون والجزائر بإياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر.
ونشر الاتحاد وعبر موقعه الرسمي بيانا أكد من خلاله أنه تلقى مراسلة رسمية من لجنة التحكيم التابعة للفيفا. إقرأ المزيد رسميا.. "الفيفا" يصدر قراره النهائي بشأن إعادة مباراة الجزائر والكاميرون
وأكد "فيفا" في مراسلته أن كل اللقطات المشكوك فيها خلال مواجهة الجزائر والكاميرون تم "فحصها" بعناية من طرف حكمي الفيديو المساعد "الفار" VAR أثناء المباراة.
قبل أن تضيف لجنة التحكيم أنها تأسف لشعور الاتحاد الجزائري بأن الحكم غير مجرى المواجهة. وذلك في إشارة واضحة لصحة قرارات الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما وابتعاد فرضية إعادة اللقاء، بحسب تحاليل وسائل إعلام جزائرية.
وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الاثنين الماضي قرارها النهائي بشأن مباراة الجزائر والكاميرون
ورفضت لجنة الانضباط في "الفيفا" إعادة مباراة الجزائر والكاميرون وفقا لشكوى "محاربي الصحراء"،
وقررت توقيع غرامة مالية قدرها 3 آلاف فرانك سويسري على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب "مصطفى تشاكر"، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية