تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس مجلس القيادة مع الرئيس السابق هادي

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أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس السابق، المشير الركن، عبدربه منصور هادي، هنأه فيه بحلول عيد الفطر المبارك. وتمنى له ولأسرته الكريمة موفور الصحة والعافية.
وأشاد الرئيس العليمي، بالجهود التي بذلها الرئيس السابق في الدفاع عن النظام الجمهوري والمكتسبات الوطنية.