رئيس مجلس القيادة الرئاسي يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء    

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ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الإثنين، وبحضور نواب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي وعثمان مجلي وفرج البحسني، اجتماعا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي بداية الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسي مجلس النواب، سلطان البركاني، والشورى، أحمد عبيد بن دغر، هنأ فخامة الرئيس العليمي، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك، ودعاهم إلى تكثيف الجهود من أجل تنفيذ الأولويات الملحة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية. وأطلع الرئيس، مجلس الوزراء، على نتائج زيارته الناجحة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحجم الدعم الذي تلقاه من قيادتي البلدين الشقيقين.
وأشار الرئيس إلى أن الزيارة تكللت بالاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة، تتولى متابعة تنفيذ التعهدات غي مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود وكذلك في الجوانب الأمنية والعسكرية، لافتا إلى أن الدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي.