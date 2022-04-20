غداة عودة مجلس الرئاسة.. الحزام الأمني بعدن يمنع أي مظاهرات أو احتججاجات حزب الاصلاح اليمني: عودة مؤسسات الدولة إلى عدن خطوة في مهمة استعادة الدولة أردوغان يكشف عن هدف عملية "قفل المخلب" بشمال العراق توقيع اتفاقيات بين الصين وجزر سليمان تثير الهلع والخوف في دول الغرب ورئيس حكومة الجزر يرد بتصريحات تزيد القلق تفاصيل صورة قاتمة للاقتصاد العالمي .. أمريكا والصين لن تفلتا والتدهور الأكبر لمنطقة اليورو الرئيس ”رشاد العليمي“ يكشف عن اتفاق مع الأمم المتحدة يخص رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب و"طمأنينة" المستخدمين احتكار عربي لتشكيلة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة طهران تكشف عن آخر تطورات المفاوضات حول الاتفاق النووي والأرصدة الإيرانية المجمدة في تطورات مفاجئة وغير مسبوقة...الدولار يقفز لأعلى مستوى في 20 عاما مقابل الين
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن هدف عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها أنقرة ضد "التنظيمات الإرهابية" بشمال العراق.
إقرأ المزيد الجيش التركي مقتل ثاني ضابط تركي خلال عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "هدفنا من عملية "المخلب ـ القفل" ( قفل المخلب) هو تطهير الأراضي العراقية من تسلط تنظيم حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) الإرهابي وضمان أمن حدودنا".
وأضاف أردوغان: "المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل بلدنا، لأننا منعنا إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب من حدودنا".
وفجر الاثنين الماضي، أعلنت تركيا عن إطلاق عملية "قفل المخلب" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي) في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمال العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم