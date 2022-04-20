أردوغان يكشف عن هدف عملية "قفل المخلب" بشمال العراق

الأربعاء 20 إبريل-نيسان 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن هدف عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها أنقرة ضد "التنظيمات الإرهابية" بشمال العراق.

إقرأ المزيد الجيش التركي مقتل ثاني ضابط تركي خلال عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق وقال الرئيس رجب طيب أردوغان: "هدفنا من عملية "المخلب ـ القفل" ( قفل المخلب) هو تطهير الأراضي العراقية من تسلط تنظيم حزب "العمال الكردستاني" (بي كا كا) الإرهابي وضمان أمن حدودنا".

وأضاف أردوغان: "المنظمات الإرهابية لم تعد قادرة على ممارسة أي عمل داخل بلدنا، لأننا منعنا إلى حد كبير عمليات التسلل والهروب من حدودنا".

وفجر الاثنين الماضي، أعلنت تركيا عن إطلاق عملية "قفل المخلب​​​​​​" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي) في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان بشمال العراق، لافتة إلى أن "هذه العملية تهدف لإحكام الخناق على الإرهابيين والقضاء عليهم في معاقلهم