خروقات الحوثي تتصاعد..مصدر عسكري يُطالب القيادة العسكرية والسياسية باتخاذ موقف حاسم

الأحد 17 إبريل-نيسان 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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طالب مصدر عسكري اليوم السبت القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف حاسم إزاء الانتهازية الحوثية واستمرارها في خرق الهدنة الأممية.

واوضح المصدر في تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة بأن المليشيات الحوثية أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين بعدم رغبتها في السلام وأنها تستعد للحرب من خلال استغلال إلتزام قوات الشرعية بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي...مستهجناً في الوقت ذاته محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروقات المليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة.

وتواصل مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة سواء من خلالها إطلاق النار المستمر على مواقع قواتنا في كافة الجبهات بمختلف أنواع الأسلحة أو مضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.

ورصدت قوات الجيش يوم الجمعة (15 أبريل) ارتكاب مليشيا الحوثي الإيرانية 61 خرقاً للهدنة. منها 16 انتهاكاً في كافة الجبهات جنوب وغرب وشمال غرب مارب. فإضافة إلى إطلاق النار على مواقع قواتنا طوال ساعات النهار بالمدفعية والعيارات المتنوعة وبالطائرات المسيّرة، دفعت المليشيا بتعزيزات كثيفة إلى عدّة جبهات ومنها أكثر من 9 أطقم محملة بعتاد ووسائل أخرى محمّلة بأفراد وذخائر إلى جبهات الأعيرف ومحيط البلق الشرقي وجبهات صرواح.

كما ارتكبت 14 خرقاً في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة. ومنها محاولة مجاميع حوثية مسلحة التسلل إلى مناطق هامة في أطراف مديرية جبل رأس بحيس وأحبطتها قواتنا في تمام الساعة 09:54 مساء الجمعة حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.

وبشكل ممنهج، عاودت المليشيا استهداف القرى الآهلة بالسكان شرق مديرية حيس بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7، كما استهدفت النازحين في وادي الحناية غرب تعز بأسلحة رشاشة عيار 14.5. وفي وقت لاحق استهدفت تجمعات سكانية جنوب الجراحي بأسلحة رشاشة عيار 12.7.

وطوال ساعات الجمعة رصدت قوات الجيش تحركات مسلحة مكثفة للمليشيا الحوثية في محور البرح، وكذا تحركات مماثلة جنوب الجراحي. كما دفعت بتعزيزات متتالية إلى محور حيس، وحاولت نشر تعزيزات سابقة بعدّة مواقع. ونشطت في استحداث تحصينات في عدّة مواقع بالمحور.

وإلى ذلك، رصدت قوّات الشرعية13 خرقاً حوثيًا في عدّة جبهات بمحور تعز، منها إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة على موقع قواتنا بالجبهات الغربية والشمالية الشرقية والضباب.

وشهدت جبهات القتال غرب حجّة 10 خروقات حوثية، منها عمليات إطلاق نار من سلاح المدفعية والعيارات على مواقع متفرقة لقواتنا في جبهات حرض وبني حسن.

كما ارتكبت 5 خروقات في جبهات القتال شرق وشمال الجوف منها استهداف مواقع لقواتنا في جبهات حويشيان والجدافر بطائرات مسيّرة مفخخة وأدت إحداها إلى استشهاد أحد أبطال قواتنا وإصابة آخر. كما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى معسكر طيبة الاسم شمال المحافظة.

وإضافة إلى ذلك، ارتكبت المليشيا الإيرانية ثلاثة خروقات أخرى، اثنين منها في جبهة الفاخر بمحافظة الضالع، وثالث في محور أبين تمثّل في استهداف مواقع قواتنا في جبهة لودر.