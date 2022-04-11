بن دغر: الرئيس رشاد العليمي يؤيد رفع العقوبات عن نجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح

الإثنين 11 إبريل-نيسان 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، الاثنين، إنه ناقش مع رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، رفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني السابق “أحمد علي عبدالله صالح”.

وأوضح "بن دغر" في تغريدات على "تويتر" أنه اجتمع مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وناقش معه: “أمر العقوبات التي فرضت على أحمد علي عبدالله صالح”.

ولفت بن دغر إلى أن “رشاد العليمي” رئيس المجلس الرئاسي، جدد موقفه المؤيد لرفع العقوبات عن أحمد علي.

وقال إن الفترة القادمة: "سنشهد في الأيام المقبلة نمطًا مختلفًا من القيادة، ونهجًا تصالحيًا، وأنني لأرجو ألا نهدر هذه الفرصة في الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية”.

وظل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي يرفض رفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح التي فرضت من قِبل مجلس الأمن الدولي.

وأحمد علي عبدالله صالح هو نجل الرئيس اليمني الذي قتله الحوثيون في 2017 بعد تحالف معهم استمر حتى منذ2014م.

ونقل الرئيس السابق في السابع من إبريل/نيسان سلطته إلى مجلس رئاسي يقوده رشاد العليمي السياسي البارز الذي كان وزيراً للداخلية 2001-2007 ووزيراً للإدارة المحلية 2008-2011م. وسبعة نواب آخرين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن.

ووضع أحمد علي عبدالله صالح في قائمة العقوبات الدولية بسبب قيامه بمحاولة إفشال المرحلة الانتقالية في اليمن ودوره في تسليم العاصمة صنعاء لجماعة الحوثي المسلحة في 2014م.