تحرك جديد للحكومة البريطانية لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

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تعتزم الحكومة البريطانية تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، وسط تحذيرات لهيئات إغاثة دولية من أن يخاطر ذلك بكارثة في اليمن، وفق ما أوردت صحيفة الغارديان «The Guardian» البريطانية.
وكتبت الوكالات الانسانية رسالة إلى الحكومة بعد معلومات تفيد أن وزيرة الداخلية البريطانية تضغط من أجل التصنيف. حيث أن وكالات المملكة المتحدة الإحدى عشرة هي من أكثر الوكالات نشاطًا في اليمن، وتشمل منظمة إنقاذ الطفولة والرعاية ولجنة الإنقاذ الدولية والإغاثة الإسلامية.
وقالت الوكالات في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان: "قد يكون" التأثير المروع "المحتمل على البنوك والجهات التجارية الأخرى كارثيًا لملايين اليمنيين المعرضين بالفعل لخطر الجوع والصراع والمرض".
وحذرت من إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى قيام البنوك والشركات الدولية التي تستورد الأغذية والأدوية والوقود إلى البلاد بوقف بعض الأنشطة بدافع القلق من أنها قد تتعارض عن غير قصد مع قوانين الإرهاب في المملكة المتحدة.
ووفق الغارديان، أرسلت الوكالات الخطاب لأن مسؤولي الحكومة البريطانية أخبروهم أن وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، على وجه الخصوص تضغط على قضية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بموجب قانون الإرهاب، كجزء من مراجعة سياسة المملكة المتحدة في اليمن.
كما يحظى الاقتراح بتأييد قوي من بعض دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، وقد أصيبت منشآت نفطية سعودية وأهداف مدنية بصواريخ حوثية، فيما تعرضت الإمارات لقصف بصواريخ أطلقها الحوثيون في يناير كانون الثاني.