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الخارجية الأمريكية ترصد ملايين الدولارات مقابل معلومات عنه

الثلاثاء 15 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات عن سليم عياش، المدان غيابيا باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري.

ونشر حساب "Rewards for Justice" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية صورة عياش وارفقها بعبارة :"سليم عيّاش هو في فرقة الاغتيالات التابعة لحزب الله والتي تتلقى أوامرها مباشرة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

 وأضاف المنشور: "أدين عياش بالتورط في اغتيال رفيق الحريري. إذا كان بإمكانك تقديم معلومات عنه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة

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