إستطلاع لـ«مأرب برس» يكشف نسبة المؤيدين لـ إعادة ادراج جماعة «الحوثي» على قوائم الإرهاب

الجمعة 21 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه موقع «مأرب برس» على منصته الرسمية بموقع تويتر نسبة المؤيدين للدعوات المتزايدة للمجتمع الدولي بشأن إعادة ادراج جماعة الحوثي على لائحة الارهاب العالمية.

وبحسب الاستطلاع فقد أيّد 70% من المستطلعين الدعوات الدولية بإعادة إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب .

بيمنا طالب 15 % من المستطلعين تاخير إعادة ادراج الجماعة على لائحة الارهاب فميا 14 % من المستطلعين ابدوا رفضهم.

يذكر بان الرئيس الأميركي جو بايدن قال يوم أمس الأربعاء: "إن إدارته تبحث إعادة تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية دولية بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات أعلنت الجماعة المسؤولية عنها".

وجاءت تصريحات بايدن في مؤتمر صحافي بعد وقت قصير من نشر السفارة الإماراتية تغريدة على تويتر تقول: "إن السفير يوسف العتيبة حث إدارة بايدن على العودة لذلك التصنيف ردًا على هجمات يوم الإثنين على مطار أبوظبي ومستودع للوقود"

وخلال الفترة الأخيرة تزايدت الدعوات للمجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي على قائمة الارهاب خصوصاً بعد ان اقدمت الجماعة الحوثية على اختطاف السفينة الاماراتية "روابي "من قبالة سواحل الحديدة خلال الايام القليلة الماضية واستهداف منشآت مدنية حيوية في أبو ظبي إضافة إلى تصعيد استهدافهم للمدنيين بالصواريخ الباليستية في عدد من المحافظات الغير خاضعة لسيطرتهم .

ورُفعت واشنطن الجماعة من القائمة قبل عام تقريبًا... وعين بايدن في إطار المبادرة التي أطلقها العام الماضي الدبلوماسي المخضرم تيم ليندركينج مبعوثًا خاصًا لليمن. ..وألغت وزارة الخارجية أيضًا قرارًا اتخذته إدارة ترمب في ساعاتها الأخيرة يدرج الحوثيين على قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية.