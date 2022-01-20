لفتة كريمة.. رئيس الوزراء ”معين عبدالملك“ يستجيب لمناشدة مصور حربي فقد كاميرته في جبهة ”البلق“

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استجاب رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، لمناشدة اطلقها المصور الميداني، معتصم اليمني، طالب فيها بتوفير كاميرا له لتوثيق المعارك والانتصارات، بعد ان فقد كاميراته في جبهة "البلق" جنوب شرق مأرب.
ووجه رئيس الوزراء، بتوفير كاميرا للمصور معتصم اليمني، ليستمر في تقديم الصورة الحقيقية وتوثيق انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال.
وعبر المصور معتصم اليمني عن تقديره لـ”اللفتة الكريمة“ من رئيس الوزراء والتي قال انه لم يكن يتوقعها. وقال: ”فرحتي كبيرة بهذا التجاوب كوني ساعود لتغطية وتوثيق انتصارات، وبطولات ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية".