الإمارات تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الحوثي على أبو ظبي

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت وأهداف مدنية في أبوظبي والذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وقال “العتيبة”، إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبو ظبي.

وأضاف العتيبة أن “عدة هجمات، مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع مدنية” في الإمارات.

وأضاف السفير خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، أنه “تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه وفقد ثلاثة مدنيين أبرياء أرواحهم للأسف”.

يذكر أن الهجوم الذي وقع يوم الإثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية، خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم الحوثي الإرهابي، عن مقتل هنديين وباكستاني. كما أصيب ستة أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.