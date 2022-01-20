الإمارات تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الحوثي على أبو ظبي مسؤول إماراتي يتحدث عن خطوات «إماراتية أمريكية» عاجلة وموحدة ردًا على هجوم الحوثي لن نتوانى عن استهدافها.. واشنطن تتوعد فئة محددة من الحوثيين وزير في الشرعية يدعو بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب محافظ المهرة يتحدث عن الشمال و الجنوب الحكومة اليمنية تعلن بدء التنسيق مع الإمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قتلى وجرحى مدنيين في قصف باليستي حوثي استهدف محطة وقود شرقي اليمن وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة المبعوث الأمريكي يتوجه الى الخليج عقب هجوم الحوثي على الإمارات ”استراتيجية العصا“ ام ”استرتيجية الجزرة“؟.. ما السيناريو المتوقع في الخليج عقب الهجوم الحوثي على الإمارات؟
كشف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت وأهداف مدنية في أبوظبي والذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.
وقال “العتيبة”، إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبو ظبي.
وأضاف العتيبة أن “عدة هجمات، مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع مدنية” في الإمارات.
وأضاف السفير خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، أنه “تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه وفقد ثلاثة مدنيين أبرياء أرواحهم للأسف”.
يذكر أن الهجوم الذي وقع يوم الإثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية، خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.
وأسفر الهجوم الحوثي الإرهابي، عن مقتل هنديين وباكستاني. كما أصيب ستة أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.