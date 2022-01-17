الامارات تتوعد الحوثي: سيكون الرد قاسي ألوية العمالقة تسيطر على 20 صاروخا لمليشيات الحوثي في ”حريب“ جنوب مأرب انتصارات جديدة في الجوف والحوثيون محاصرون داخل معسكر «طيبة الاسم» موقف صريح لمحافظ شبوة العولقي بشأن منشأة بلحاف الخاضعة لسيطرة القوات الاماراتية.. ماذا قال ومن الجهة التي طالب بتسليم المنشأة لها؟ أسرار كثيرة يكتنفها الغموض.. من هو عبدالله عبدالعالم وما حقيقة علاقته بتصفية مشائخ تعز والحجرية عام 78؟ عاجل: ناطق الحوثيين يتوعد الامارات من طهران ويصفها بالدويلة ويقر رسميا باستهداف ابوظبي الامارات تعلن عن قتلى ومصابين في انفجارات ابوظبي وتكشف جنسياتهم عاجل: انفجار 3 صهاريج نفط بـ”أبو ظبي“ ومليشيا الحوثي تتحدث عن ”عملية عسكرية في العمق الامارتي“ بينها الهلوسة والسكتة الدماغية .. سبع طرق يمكن أن يؤثر بها فيروس كورونا على الدماغ تقرير يكشف عن مكاسب مليارية لأغنى أغنياء العالم خلال كورونا.. من هم
سيطرت ألوية العمالقة، الإثنين، على صواريخ تابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية، كانت مجهزة للإطلاق جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال مصدر عسكري في ألوية العمالقة، إن القوات حصلت على أكثر من 20 صاروخا حوثيا في أحد المواقع التي سيطرت عليها في مديرية حريب.
وأشار إلى أن الصواريخ كانت المليشيات قد جهزتها للإطلاق ضمن عملياتها العدائية، ضد المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة.
وكانت قوات الجيش وألوية العمالقة قد تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مناطق واسعة في مديرية بيحان وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية.