ألوية العمالقة تسيطر على 20 صاروخا لمليشيات الحوثي في ”حريب“ جنوب مأرب

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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سيطرت ألوية العمالقة، الإثنين، على صواريخ تابعة للمليشيات الحوثية الإيرانية، كانت مجهزة للإطلاق جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر عسكري في ألوية العمالقة، إن القوات حصلت على أكثر من 20 صاروخا حوثيا في أحد المواقع التي سيطرت عليها في مديرية حريب.



وأشار إلى أن الصواريخ كانت المليشيات قد جهزتها للإطلاق ضمن عملياتها العدائية، ضد المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة.



وكانت قوات الجيش وألوية العمالقة قد تمكنت خلال الأيام الماضية من تحرير مناطق واسعة في مديرية بيحان وسط انهيارات واسعة في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية.



