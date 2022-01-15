عاجل: قوات الجيش الوطني تحرر مناطق واسعة من ”البلق الشرقي“ جنوبي مأرب

السبت 15 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني، فجر السبت، من دحر مليشيا الحوثي الإيرانية من أجزاء واسعة من البلق الشرقي، جنوبي مأرب، شمال شرق اليمن.



وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أطلقت عملية عسكرية نوعية تمكنت خلالها من دحر مليشيا الحوثي من أجزاء واسعة من البلق الشرقي.



وأضافت المصادر أن قوات الجيش، نفذت علمية التفاف ناجحة وضيقت على مليشيا الحوثي الخناق في الجبهات الجنوبية.



وأوضحت أن القوات الحكومية كبّدت المليشيا الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما لاتزال المعارك متواصلة لتطهير كامل مواقع جبل البلق والمناطق المحيطة به.



وكانت قوات الجيش والمقاومة، قد شنت أمس الجمعة، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا مارب، بمساحة تزيد عن 10 كم، وفق ما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



كما حققت ألوية العمالقة تقدماً جديداً في عدّة محاور بجبهة حريب، وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة ملعا، وسط تخبط وانهيار في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.



وتدور معارك عنيفة في عدد من جبهات محافظة مأرب منذ أيام، بعد سيطرة قوات الجيش والعمالقة على محافظة شبوة والتي تتقدم نحو محافظتي مأرب والبيضاء بالتزامن مع تقدم لقوات الجيش الوطني جنوب وغرب مأرب.