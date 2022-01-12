تصاعد ألسنة النيران داخل المصرف المركزي.. ماذا يحدث في لبنان؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، إضرام النار داخل مصرف لبنان في الحمرا.
وكان عدد من المحتجين، قد تجمعوا أمام المصرف المركزي في الحمرا احتجاجاً على الأوضاع الراهنة.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن اشتباكات وقعت بين بعض المتظاهرين والقوى الأمنية بعد محاولة تسلّق جدار المصرف.
ويظهر الفيديو ما قام بع بعض المحتجين من محاولات لإضرام النيران داخل مكاتب المصرف.