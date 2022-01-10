10 ملايين إصابة بـ«أوميكرون» في أسبوع

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت خبيرة علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، ماريا كيركوف، أنه تم الإبلاغ عن نحو 10 ملايين إصابة بالمتحور «أوميكرون» في الأيام السبعة الماضية، وفقاً لآخر تحديث لدى المنظمة.

وأضافت كيركوف، في تصريح متلفز عبر حسابات المنظمة على منصات التواصل الاجتماعي، أن «أوميكرون» ينتشر على نطاق واسع في كل بلدان العالم، وأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات، مشيرة إلى أن موجة تفشي الوباء حالياً لا تترافق مع ارتفاع في عدد الوفيات.

وأوضحت كيركوف أن هناك ثلاثة أسباب وراء الزيادة الحادة في انتشار «أوميكرون»: «أولاً أن الطفرات التي يحتوي عليها المتحور أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة كبيرة.

ثانياً، هناك ما يسمى بـ(الهروب المناعي)، الذي يعني أنه يمكن تعرض الأشخاص للعدوى مجدداً، والسبب الثالث هو أن (أوميكرون) يستنسخ نفسه في الجهاز التنفسي العلوي، وهو سلوك مختلف عن (دلتا) والسلالات الأخرى، التي جميعها تصيب الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين وتتكاثر داخله، وبالتالي فإن هذا المزيج من العوامل سمح لـ(أوميكرون) بالانتشار بسهولة أكبر من غيره