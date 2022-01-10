الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات

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حكمت محكمة في ميانمار، اليوم الاثنين، على الزعيمة السابقة للبلاد، أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات، في إحدى التهم الكثيرة الملاحقة في إطارها، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد مصدر مطلع على الملف، بأن القضايا الأخرى الملاحقة في إطارها الزعيمة السابقة قد تعرضها لعقوبة السجن لعقود.
وقال المصدر، إن سو تشي، التي تخضع للإقامة الجبرية منذ انقلاب الأول من فبراير 2021، أدينت بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني.
يذكر أنه سبق أن حكم على الزعيمة السابقة لميانمار في ديسمبر بالسجن لمدة أربع سنوات لخرقها القيود المفروضة على فيروس كورونا، وهو حكم خفضه المجلس العسكري لاحقا إلى عامين