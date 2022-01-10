دولة خليجية تبدأ غداً تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أنه سيتم تطبيق قرار منع المواطنين الإماراتيين غير المطعمين من السفر إلى الخارج اعتبارًا من الغد وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة في مرحلة التعافي من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن القرار يأتي لتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حسب صحيفة «البيان».
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية، أنه اعتباراً من 10 يناير الجاري، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كورونا.
وأكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر، مشيرة إلى أنه تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.