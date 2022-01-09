محافظ شبوة: قوت الجيش والعمالقة تقاتل جنباً الى جنب تحت راية الجمهورية اليمنية ولا مكان للاصوات النشاز

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي، أن القوات الحكومية بكافة تشكيلاتها يقاتلون جنبا إلى جنب تحت راية الجمهورية اليمنية، ولا مكان للأصوات النشاز، والمصطادين في الماء العكر.



وأوضح المحافظ في تغريدة له على "تويتر"، أن "العمالقة ومقاومة شبوة، وأفراد الجيش الوطني والأمن، الكل يقاتل جنبًا إلى جنب، اختلطت دماؤهم في خندق واحد، وتحت راية الجمهورية اليمنية، وعلم اليمن".



وحذر من الأصوات التي وصفها بالنشاز التي تحاول حرف بوصلة المعركة وقال: "لا مكان للأصوات النشاز، ومن يريد أن يصطاد في المياه العكرة". حسب وصفه.



وفي تغريدة أخرى، أكد المحافظ العولقي، أن "قافلة التحرر انطلقت ولن تتوقف"، مشيرا إلى أن "استهداف الميليشيات الحوثية، المدن الآهلة بالمدنيين، لن يثنينا من عملية التحرير حتى تطهير آخر شبر من تراب الوطن...".



وكان محافظ شبوة، قد أعلن الجمعة تحرير مديرية بيحان من مليشيا الحوثي الإرهابية، ووجه السبت، السلطة المحلية في مديريتي بيحان وعسيلان بتطبيع الأوضاع في المديريتين بعد تحريرهما من مليشيا الحوثي.