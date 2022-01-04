آخر الاخبار

الامارات: مستمرون في اليمن حتى إعادة الشرعية والإرهاب الحوثي الى زوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله أمير سعودي يوجه توبيخا ساخنا لحسن نصر الله وفاة مهاجم عربي شهير عن 32 عاما تراجع جديد في قيمة العملة اليمنية والدولار الواحد يتخطى الـ 1000 في عدن «أسعار الصرف الآن» عاجل..إنهيار دفاعات المليشيات الحوثية أمام تقدم قوات الجيش وألوية العمالقة في مديرية بيحان بـ شبوة نوع غير معروف من سلالة كورونا يظهر في فرنسا ترجيح تورط جهة غير الحوثيين باختطاف السفينة الاماراتية وفضائية سعودية تكشف عن نقل اسلحة الى داخلها وتغيير حمولتها الصين تضع أكثر من مليون شخص في الحجر استشهاد قائد عسكري بارز في ألوية العمالقة

رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق يدافع عن السعودية ويقود هجوما على حسن نصر الله

الثلاثاء 04 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 136
 

 

وجه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري، رسالة إلى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، إثر تصريحات الأخير عن السعودية.

وعبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قال سعد الحريري: "إلى السيد حسن نصر الله..إصرارك على استعداء السعودية وقيادتها ضرب متواصل من ضروب المغامرة بلبنان ودوره ومصالح أبنائه..السعودية لا تهدد دولة لبنان بالعاملين فيها والمقيمين بين أهلها منذ عشرات السنين".

وأضاف الحريري: "السعودية ومعها كل دول الخليج العربي احتضنت اللبنانيين ووفرت لهم فرص العمل ومقومات العيش الكريم..من يهدد اللبنانيين في معيشتهم واستقرارهم وتقدمهم، هو الذي يريد دولة لبنان رهينة دولة إيران وامتداداتها في سوريا والعراق واليمن ولبنان".

وأكمل: "أعلم انك لن تتراجع عن أساليب الاستفزاز والشتم لدول الخليج العربي، لكن الكل يعلم أن التاريخ لن يرحم حزبا يبيع عروبته واستقرار وطنه ومصالح اهله لقاء حفنة من الشراكة في حروب المنطقة".

وكان نصر الله قد قال أمس إن "الإرهابي هو الذي يحتجز آلاف اللبنانيين في الخليج رهينة يهدد بهم لبنان كل يوم".

 
إقراء أيضاً
أمير سعودي يوجه توبيخا ساخنا لحسن نصر الله
نوع غير معروف من سلالة كورونا يظهر في فرنسا
الصين تضع أكثر من مليون شخص في الحجر
إردوغان يطلق معركة استعادة إسطنبول
تسونامي أوميكرون يجتاح أميركا: أكثر من مليون إصابة في يوم واحد
مطالبات أمريكية لبايدن بالتدخل للإفراج عن الأسير الفلسطيني أبو هواش
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس