دراسة مذهلة تكشف علاقة تناول البيض بمرض السكري؟

الأحد 02 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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يعتبر البيض أحد أكثر الأغذية انتشاراً واستهلاكاً في العالم، وله طرق إعداد عدة، ويدخل في صناعة وإعداد كثير من الوصفات المختلفة، إلا أن استهلاكه دوماً ما كان محفوفاً بالمخاطر الصحية، ويعرف أنه يمكن أن يسبب ارتفاع في الكوليسترول الضار في الجسم، ويمكن أن يسبب حساسية لدى البعض، فما علاقة تناول البيض ومرض السكري.

البيض ومرض السكري: أظهرت أن عادة استهلاك بيضة في اليوم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، ووفقاً للبحث فإن أولئك الذين تناولوا بيضة واحدة أو أكثر يوميًا (ما يعادل 50 جرامًا) زادوا من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60%، وقد أصبح الخطر أكثر حدة بالنسبة للنساء عند مقارنته بالرجال.

وأجريت الدراسة تحت عنوان ارتفاع استهلاك البيض المرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسكر لدى البالغين الصينيين مسح الصحة والتغذية في الصين، بالشراكة المتبادلة من قبل فرق من الباحثين من جامعة الصين الطبية، وجامعة قطر، وجامعة جنوب أستراليا، ونُشرت نتائجها في المجلة البريطانية للتغذية.

خطورة الإفراط في تناول البيض: نظرًا لأن الارتباط بين استهلاك البيض ومرض السكر غير حاسم، فقد سعى الباحثون إلى فحص العلاقة بين استهلاك البيض على المدى الطويل ومساره مع مرض السكر لدى البالغين الصينيين، حيث قال عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة مينج لي إن ارتفاع مرض السكر هو مصدر قلق متزايد.

وتم تضمين ما مجموعه 9000 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا (متوسط ​​العمر 50 عامًا) والذين حضروا مسح الصحة والتغذية الصيني من 1991 إلى 2009 في هذا التحليل.

وتوصلت النتائج إلى أن استهلاك البيض بالرغم من فوائده يمكن أن يساهم في رفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعاً في العالم.