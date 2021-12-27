عاجل: تصريحات ايرانية رسمية بشأن الإعلان عن سفير جديد لها لدى الحوثيين بدلا عن إيرلو ومقترحات قدمتها للسعودية وتنتظر الرد

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إن طهران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لها لدى الحوثيين في اليمن، بدلا عن مندوبها السابق حسن إيرلو، الذي قضى بغارة جوية لطيران التحالف في صنعاء .
وقالت الخارجية الإيرانية انها: تسعى لإيجاد حل مستدام للأزمة اليمنية وتدعو إلى التركيز على الحل السياسي.
وحول المفاوضات مع السعودية قالت خارجية طهران: مستعدون للمشاركة بجولة خامسة من المفاوضات مع السعودية في بغداد.
واضافت: حل الخلافات مع السعودية يكون عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة.
وذكرت الخارجية الإيرانية انها قدمت للسعودية قائمة من المقترحات وتنتظر الرد.. مضيفا، لأننا نريد مفاوضات بناءة معها.