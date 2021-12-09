دولة تفرض قانوناً صارماً بشأن السجائر للمراهقين البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية بأدمغة البشر أحدث دراسات الطب تكشف كيف يقتل فيروس كورونا الدماغ .. لن تصدقوا السعودية وقطر تعلنان موقفا موحدا وجديدا من الازمة اليمنية ليفربول يبرز أربعة أرقام قياسية جديدة لصلاح بيان سعودي قطري مشترك ومحمد بن سلمان يبعث برقية لـ تميم بن حمد عقب مغادرته قطر عاجل: المنتخب اليمني يمطر شباك البحرين بخماسية نظيفة ويتأهل للدور القادم محمد بن زايد مخاطبا ولي العهد السعودي.. الله لا يفرقنا يا أبو سلمان الحكومة اليمينة تعلن مقتل قيادي في الجناح العسكري لحزب الله خلال معارك مارب تفاصيل معارك هي الأعنف والأشرس خلال الساعات الماضية وحتى الحظة في جبهات مأرب
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته التكنولوجية "نيورالينك" بصدد البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية في أدمغة البشر، اعتبارا من العام المقبل.
وقال ماسك خلال مقابلة مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين بصحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، إن "الشركة تعمل بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان".
وتابع: "نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خلال العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي"، مشيرا إلى أنه بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وأكد أن معايير زرع الرقاقة لدى شركته أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء، لافتا إلى أن "التقدم سيتسارع عندما تكون أجهزة في البشر العام المقبل (..)".
وتعمل شركة "نيورالينك" التي أسسها ماسك عام 2016 على تطوير شريحة، يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد، بهدف أن يكون لهذه الرقائق تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.