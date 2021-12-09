البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية بأدمغة البشر

الخميس 09 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أن شركته التكنولوجية "نيورالينك" بصدد البدء في زرع الرقاقات الإلكترونية في أدمغة البشر، اعتبارا من العام المقبل.

وقال ماسك خلال مقابلة مباشرة في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين بصحيفة "وول ستريت جورنال الأمريكية"، إن "الشركة تعمل بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات، ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان".

وتابع: "نأمل أن نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خلال العام المقبل، والذين سيكونون من الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي"، مشيرا إلى أنه بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأكد أن معايير زرع الرقاقة لدى شركته أعلى بكثير من متطلبات إدارة الغذاء والدواء، لافتا إلى أن "التقدم سيتسارع عندما تكون أجهزة في البشر العام المقبل (..)".

وتعمل شركة "نيورالينك" التي أسسها ماسك عام 2016 على تطوير شريحة، يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز نشاط الدماغ في وقت واحد، بهدف أن يكون لهذه الرقائق تطبيقات طبية مثل علاج إصابات الحبل الشوكي الخطيرة والاضطرابات العصبية.