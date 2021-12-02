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غارات تباغت الحوثيين فجرا والتحالف يعلن عن المواقع المستهدفة ويطلب من المدنيين عدم التجمع او الاقتراب

الخميس 02 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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شن طيران التحالف، اليوم الخميس، غارات جوية جديدة على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة (شمال اليمن).

وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية، فجر الخميس، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء وصعدة.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأوضح أن العملية بصنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية، قائلاً: "دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء". 

وأضاف أيضاً: "دمرنا ورشا لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيّرات بصعدة".

وأكد اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

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