عاجل: أول رد من جهة رسمية على البيان الناري الصادر عن بن دغر وجباري «كان مفاجئاً وصادماً ولا يعبر الا عن رأي فردي»

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اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، ما صدر عن رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر وعضو هيئة رئاسة مجلس النواب، عبدالعزيز جباري، بالصادم والمفاجئ.
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب اطلع عليه مأرب برس اليوم الاربعاء، ان بيان بن دغر وجباري كان مفاجئاً وصادماً ولا يعبر الا عن رأي فردي، ولا يمثل هيئة ولا رئاسة المجلس.
وقالت هيئة رئاسة مجلس النواب، ان جباري لم يضعها في صورة البيان ولم يناقشه معها، وانها لا ترى في البيان ما يعبر عن مصالح الشعب اليمني ويحقن دماء ابناءه.
واشارت الى ان السلام هو قضية الشرعية والتحالف وتحقيقه يتطلب معادلة ميدانية واخلاقية بعيدا عن ما وصفها القفزات الفردية والمصالح الشخصية التي تضر بالقضية اليمنية.
ماذا قال بن دغر وجباري؟
وامس الثلاثاء وجّه رئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز جباري، دعوة إلى الإنقاذ وتشكيل تحالف وطني يسعى إلى وقف فوري للحرب.
وقالا، في بيان مشترك، إن أهداف التحالف في اليمن قد تغيّرت، وذهبت إلى أهداف مختلفة عن تلك التي أعلن عنها في "عاصفة الحزم".
وأضاف البيان أن الشرعية تنازلت كثيراً عن دورها القيادي للمعركة تدريجيا، وشُلَّت حركتها، وأثر ذلك سلباً على المواجهة مع الحوثيين، حيث بات الجيش الوطني يقاتل بالحد الأدنى من الإمكانيات وموارد مصادرة.
وأشار إلى أن الخيار العسكري انتهى إلى طريق مسدود، وأن الوضع الإنساني والمعيشي أصبح كارثياً.
كما أن الجمهورية والوحدة يتعرضان لتدمير ممنهج، مقصود ومموَّل وسياسات تفكيكية تعمل على تقسيم وتمزيق الوطن والمجتمع.
ودعا البيان إلى تحالف منقذ يستمد أهدافه من مبادي وقيم الثورة اليمنية، ويرفض عودة الإمامة، ويصون الجمهورية، ويدافع عن الوحدة.