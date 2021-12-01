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ضربات قاضية من التحالف يدمر معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي ومقتل العشرات بداخله

الأربعاء 01 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مقتل العشرات من المجندين في صفوف ميليشيات الحوثي عندما استهدف بغارة جوية معسكراً تدريبياً لهذه الميليشيات في مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب

 فيما قالت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أنها وصلت إلى مسافة ثمانية كيلومترات من أولى مديريات محافظة ذمار، وبدأت إصلاح الجسور وعبارات السيول وصيانة الطرقات التي دمرتها ميليشيات الحوثي في مديريتي حيس والجراحي قبل تحريرها.

وذكر بلاغ للتحالف أن ضربة جوية، استهدفت معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي في مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب قضت على أكثر من 60 عنصراً.

وجدد التحذير من أن ميليشيات الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب.

فيما أكد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا، العميد الركن مفرح بحيبح أن ميليشيات الحوثي الإيرانية أصبحت تعيش لحظاتها وأيامها الأخيرة نتيجة الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تلقتها في معارك مأرب

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