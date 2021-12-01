اشتداد المعارك في جبهات مأرب وخسائر المليشيات الحوثية تجاوزت أرقام صادمة تفاصيل ضربات جوية موفقة وتقدمات على الأرض أنهكت المليشيات الحوثية في كافة الجبهات والخسائر بالعشرات ضربات قاضية من التحالف يدمر معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي ومقتل العشرات بداخله «التحالف» يدمّر زورقاً مفخخاً قبل تنفيذ هجوماً وشيكاً جنوب البحر الأحمر تفاصيل لقاء الفريق الركن بن عزيز بقيادات المناطق العسكرية وقادة الجبهات مأرب تحتفل بتخرج دفعات أمنية جديدة تحمل مسمى درع الجمهورية احتفاء بعيد الاستقلال المجيد الإفتاء المصرية تحسم الجدل الدائر حول تعدد الزوجات أردوغان يفاجئ محمد بن زايد ويعلن عن اتخاذه قرارات مهمة من أبوظبي قرار سعودي يستهدف رعاة الإبل في المملكة شيعي لبناني يخفى هويته ليتزوج يهودية في نيويورك.. والتحقيقات الامريكية تكشف مؤامرة إيرانية”
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مقتل العشرات من المجندين في صفوف ميليشيات الحوثي عندما استهدف بغارة جوية معسكراً تدريبياً لهذه الميليشيات في مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب
فيما قالت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي أنها وصلت إلى مسافة ثمانية كيلومترات من أولى مديريات محافظة ذمار، وبدأت إصلاح الجسور وعبارات السيول وصيانة الطرقات التي دمرتها ميليشيات الحوثي في مديريتي حيس والجراحي قبل تحريرها.
وذكر بلاغ للتحالف أن ضربة جوية، استهدفت معسكراً تدريبياً لميليشيات الحوثي في مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب قضت على أكثر من 60 عنصراً.
وجدد التحذير من أن ميليشيات الحوثي تزج بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب.
فيما أكد قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا، العميد الركن مفرح بحيبح أن ميليشيات الحوثي الإيرانية أصبحت تعيش لحظاتها وأيامها الأخيرة نتيجة الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تلقتها في معارك مأرب